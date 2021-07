Bernardeschi sposa oggi Veronica Ciardi (ex GF): l’ironia del web su Barella presente al matrimonio (Di martedì 13 luglio 2021) Federico Bernardeschi sposa oggi Veronica Ciardi, sua compagna dal 2016 e madre della sua prima figlia Deva. Sul web, nell’attesa che qualcuno condivida qualche foto del matrimonio, è scattata l’ironia con protagonista Nicolò Barella. matrimonio Bernardeschi e Veronica Ciardi: il web ironizza su Barella Bernardeschi e l’ex concorrente del Grande Fratello 10 si sposano oggi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 luglio 2021) Federico, sua compagna dal 2016 e madre della sua prima figlia Deva. Sul web, nell’attesa che qualcuno condivida qualche foto del, è scattatacon protagonista Nicolò: il web ironizza sue l’ex concorrente del Grande Fratello 10 sino,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - mariebasta_ : Ma Fede Bernardeschi a che ora si sposa? Datemi news - addictedtotim : RT @LetySchumi: Bernardeschi BERNARDESCHI oggi OGGI si sposa SI SPOSA https… - sonourca : ma come oggi bernardeschi si sposa? - cate__03 : RT @fineelinexwalls: oggi bernardeschi si sposa e io aspetto con ansia le foto degli azzurri in giacca e cravatta e di barella in hangover… -