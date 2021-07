Ucciso durante i festeggiamenti per l' Italia a colpi di pistola | era sullo scooter con il nipote di 10 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso durante

...65 che l'avrebbero raggiunto al torace e al collo Matteo Anastasio, di 42 anni (e non di 32, come si era appreso in un primo momento), l'uomo già noto alle forze dell'ordinela notte scorsa in ...... di 42 anni, l'uomo con precedenti per drogala notte scorsa a San Severo (Foggia). L'agguato è avvenuto tra la folla,i festeggiamenti per la la vittoria dell'Italia agli Europei. Con ...È stato ucciso con alcuni colpi di pistola calibro 7,65 che l'avrebbero raggiunto al torace e al collo Matteo Anastasio, di 42 anni (e non di 32, come si era appreso in un primo ...Un omicidio si è verificato nella serata di ieri a San Severo, in provincia di Foggia, proprio mentre le persone erano intente a festeggiare la vittoria agli europei di calcio. La vittima è un 42enne ...