Twitter inizierà ad assecondare le richieste delle autorità indiane

Leggi su wired

(Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: via Unsplash)ha iniziato adledel governo indiano e ha nominato un responsabile dei reclami residente nel Paese. Pochi giorni fa la piattaforma di social americana – usata in India da almeno 100 milioni di persone – aveva perso la protezione dalla responsabilità sui contenuti generati dagli utenti locali, per non avere rispettato le nuove regole IT locali. Domenica,ha nominato Vinay Prakash come il suo nuovo addetto ai reclami e ha condiviso un modo per contattarlo come richiesto dalla legge indiana presentata a febbraio ed entrata in vigore alla fine di maggio. ...