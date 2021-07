Tokyo 2020, ginnastica artistica: programma, orari, calendario e tv di tutte le gare (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta per terminare l’attesa per le gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2020: ecco il calendario completo, con date e orari, e come vedere in diretta tv e streaming tutte le gare. Ai Giochi giapponesi l’Italia parteciperà con la squadra femminile, a cui si aggiungono le qualificazioni nel singolo attrezzo di Vanessa Ferrari, Ludovico Edalli e Marco Lodadio. Le gare si svolgeranno tra il 24 luglio ed il 2 agosto. La copertura integrale dei Giochi è affidata a Eurosport e Discovery+, mentre sui canali Rai ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Sta per terminare l’attesa per ledialle Olimpiadi di: ecco ilcompleto, con date e, e come vedere in diretta tv e streamingle. Ai Giochi giapponesi l’Italia parteciperà con la squadra femminile, a cui si aggiungono le qualificazioni nel singolo attrezzo di Vanessa Ferrari, Ludovico Edalli e Marco Lodadio. Lesi svolgeranno tra il 24 luglio ed il 2 agosto. La copertura integrale dei Giochi è affidata a Eurosport e Discovery+, mentre sui canali Rai ...

