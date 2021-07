' Temptation Island' | Floriana in lacrime per il fidanzato | ' Si sta costruendo una storia d' amore con un' altra'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

'Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi , si sta facendo la storia d'amore con un'altra?'. Durante il suo secondo falò a '' , Floriana scoppia in lacrime dopo aver visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza . 'Io non sto facendo questo. Gli ho detto 'divertiti', è giusto, 'parla, ...Non ci sono video per Federico da parte della fidanzata Floriana nella nuova puntata di2021. Lui ne è dispiaciuto, tanto da sperare che si dia 'una svegliata'. Non è la stessa cosa per Floriana, per la quale ci sono ben due video in cui il fidanzato si avvicina molto ...Terzo appuntamento per Temptation Island 2021. Il programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia , che mette alla prova i sentimenti delle ...Nella terza puntata di Temptation Island, Floriana guarda i filmati di Federico che sta avendo un feeling con la single Vincenza ...