Seda e strangola marito | 60enne arrestata a Borghetto Borbera Alessandria | ' Non ce la facevo più'

Seda e strangola il marito, poi chiama i carabinieri. 'Ero stanca delle sue violenze' - Seda e strangola marito, 60enne arrestata a Borghetto Borbera (Alessandria) - Seda il marito, poi lo strangola e lo uccide: 'Picchiava me e mio figlio. Ero stanca'. Ad Alessandria hanno arrestato una donna di 60 anni.

Ha ucciso il marito perchè, ha detto, stanca dei continui maltrattamenti. Una donna di 60 anni, B. A., residente a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, è stata arrestata da carabinieri. Per questo motivo una donna di 60 anni di Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, ha sedato e poi strangolato il marito di quattro anni più grande, almeno stando a quanto ammesso subito dopo.