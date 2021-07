San Severo | 32enne ucciso mentre festeggia la vittoria dell’Italia Ferito il nipote di dieci anni

(Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Anastasio, 32, era in viale della Stazione, a San, fra i tanti are ladella nazionale italiana di calcio. Era con ildi. Una moto con a bordo due persone si è affiancata e sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco. Nell’agguato ilè morto, il bambino è rimasto. Matteo Anastasio negliscorsi fu accusato di un omicidio originato da contrasti per un alloggio popolare. Nel 2017 un fratello della vittima dell’omicidio avvenuto la scorsa notte fu ...

Advertising

pdnetwork : Nella notte, a San Severo, Foggia, è stata incendiata l'auto di Felice #Carrabba. La comunità del PD si schiera al… - barinewstv : Sparatoria durante i festeggiamenti a San Severo, una vittima e un bambino ferito - barinewstv : Sparatoria a San Severo durante i festeggiamenti per gli Azzurri, un ferito - NoiNotizie : San Severo (#Foggia): 32enne ucciso mentre festeggia la vittoria dell'#Italia - antennasud_13 : San Severo, 32enne ucciso a colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

FoggiaToday

... rimanda - ci ricordaConrad - a navi romane, legioni in silenziosa avanzata lungo un infido ... per grandi e bambini, ricordare da ora in avanti il successo dell'11 luglio, giorno di...Miriam è nata a, in provincia di Foggia, e all'età di cinque anni si è trasferita a Foligno , la città natale di Spinazzola. Federica Schievenin e Nicolò Barella Il centrocampista Nicolò ...Un uomo è stato ferito con alcuni colpi d'arma da fuoco ieri sera in viale Metteotti, zona centrale di San Severo (Foggia), mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Euro ...Giornata di relax in casa Roma per rifiatare dai primi tre giorni di allenamento. Josè Mourinho ha impostato le sedute alternando lavoro atletico a tattica e pallone, aumentando gradualmente ...