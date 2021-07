Richard Flood in Grey’s Anatomy a un passo dall’addio alla carriera: com’è arrivato il ruolo di Hayes (Di lunedì 12 luglio 2021) Il debutto di Richard Flood in Grey’s Anatomy nella stagione 16 ha segnato la svolta decisiva per la carriera dell’attore, che stava quasi per rinunciare alla sua carriera di attore prima di ottenere il ruolo del chirurgo pediatrico Cormac Hayes, alias McWidow, nel medical drama di ABC. L’attore originario di Dublino, sposato con la collega italiana Gabriella Pession con cui ha un figlio, era partito per Los Angeles senza troppe speranze, in un momento di stallo della sua carriera dopo le serie Crossing Lines, Red Rock e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Il debutto diinnella stagione 16 ha segnato la svolta decisiva per ladell’attore, che stava quasi per rinunciaresuadi attore prima di ottenere ildel chirurgo pediatrico Cormac, alias McWidow, nel medical drama di ABC. L’attore originario di Dublino, sposato con la collega italiana Gabriella Pession con cui ha un figlio, era partito per Los Angeles senza troppe speranze, in un momento di stallo della suadopo le serie Crossing Lines, Red Rock e ...

