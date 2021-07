Pensione anticipata 2022, la Corte dei Conti si esprime: uscita con età uniforme (Di lunedì 12 luglio 2021) Torniamo a occuparci di Pensione anticipata 2022, tema quanto mai caldo in questa estate che da poco è cominciata. Il Governo non si è ancora espresso sulle possibili alternative da prendere in considerazione quando Quota 100 sarà definitivamente cancellata: questo avverrà il 31 dicembre 2021. I Sindacati Continuano a proporre Quota 41, ovvero la possibilità di andare in Pensione a 41 anni di contribuiti versati indipendentemente dall’età anagrafica. Ma il Governo non sembra essere troppo favorevole a questa opzione, considerata decisamente troppo pesante dal punto di vista economico. In questo quadro di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) Torniamo a occuparci di, tema quanto mai caldo in questa estate che da poco è cominciata. Il Governo non si è ancora espresso sulle possibili alternative da prendere in considerazione quando Quota 100 sarà definitivamente cancellata: questo avverrà il 31 dicembre 2021. I Sindacatinuano a proporre Quota 41, ovvero la possibilità di andare ina 41 anni di contribuiti versati indipendentemente dall’età anagrafica. Ma il Governo non sembra essere troppo favorevole a questa opzione, considerata decisamente troppo pesante dal punto di vista economico. In questo quadro di ...

Advertising

dave_iron : @fdragoni @TerryEmpyre Facciamo la proposta inversa , chi si vaccina diamo la pensione anticipata che una buona ass… - zazoomblog : Infermieri OSS e Professionisti Sanitari in pensione anticipata a causa dei danni da turni notturni. - #Infermieri… - Agricolturabio1 : RT @Palladinev: @greg0_rio @Ivan__soli Eh... Magari in Svizzera gli uffici di collocamento funzionano... Non mi sembra un dettaglio. Qui è… - ziofalba : @colmarn @Cazzaccimiei1 Pensione anticipata a 98 anni - Palladinev : @emanuelefelice2 Che palle... È legittima da parte di tutti quelli che non sono fans di un partito e vedono le cose… -