Oppressione e resistenza in Eswatini

Nell'ex Swaziland, un piccolo regno incastonato nel territorio sudafricano, le proteste contro il monarca assoluto vanno avanti dalla fine di giugno. Decine di persone sono morte e due giornalisti sono stati arrestati e torturati.

Ultime Notizie dalla rete : Oppressione resistenza Oppressione e resistenza in Eswatini La battaglia per il futuro di Eswatini, l'ex Swaziland, prosegue. Finora almeno quaranta persone sono morte e altre mille sono state gravemente ferite negli scontri tra manifestanti e polizia, secondo ...

