MPS | Bastianini AD | fabbisogno di capitale potrebbe scendere ancora

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MPS Bastianini

Teleborsa

...inentro la fine del 2021 "non ho informazioni se non che la banca collabora in maniera attiva con gli advisor del MEF per fornire ogni supporto in questa evenienza - ha detto inoltre-...in audizione ricorda che il mese scorso la Bce dopo aver letto il capital plan della Banca che indicava un eventuale aumento di capitale da 2,5 miliardi ha chiesto un piano dettagliato ...(Teleborsa) - Il fabbisogno prospettico di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), già sceso sotto il miliardo di euro al 31 marzo 2022, "potrebbe risultare in ulteriore riduzione, grazie..Lo shortfall di capitale cui Banca Monte dei Paschi di Siena deve far fronte potrebbe risultare inferiore alle più recenti previsioni, secondo l'AD Guido Bastianini. Il 6 maggio scorso Siena ha stim ...