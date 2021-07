“Ma cosa fa?”. Matteo Berrettini, occhi sulla mamma durante la finale di Wimbledon. Emerge tutta la verità (Di lunedì 12 luglio 2021) “Daccele anche a noi, ne abbiamo bisogno”. È stato questo il commento medio dopo il video divenuto virale della mamma di Matteo Berrettini. Claudia Bigo, questo il nome della donna, durante il match al cardiopalma del figlio contro Djokovic infatti, ha tirato fuori un piccolo dosatore e ha assunto delle gocce sotto la lingua. Ma cosa le è successo? Tranquilli, non sta male e non ha avuto malori. L’unica cosa che probabilmente ha sofferto è stata l’ansia. Dal video si nota come, attraverso un dosatore, ne passi un po’ anche al ragazzo che le è accanto. L’inquadratura si sofferma sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) “Daccele anche a noi, ne abbiamo bisogno”. È stato questo il commento medio dopo il video divenuto virale delladi. Claudia Bigo, questo il nome della donna,il match al cardiopalma del figlio contro Djokovic infatti, ha tirato fuori un piccolo dosatore e ha assunto delle gocce sotto la lingua. Male è successo? Tranquilli, non sta male e non ha avuto malori. L’unicache probabilmente ha sofferto è stata l’ansia. Dal video si nota come, attraverso un dosatore, ne passi un po’ anche al ragazzo che le è accanto. L’inquadratura si sofferma sul ...

