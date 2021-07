Le Iene | Alessia Marcuzzi sostituita | Mediaset punta tutto su di Lei!

Advertising

soloversacexme : RT @bubinoblog: LE IENE: ELODIE AL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI? LA CANTANTE AVREBBE ACCETTATO - GiuseppeporroIt : Le Iene, una famosissima cantante verso la conduzione al posto di Alessia Marcuzzi? Il nome bomba #leiene… - italianews_h24 : ?? Elodie sembra vicinissima alla conduzione de 'Le Iene', al posto di Alessia Marcuzzi. - bubinoblog : LE IENE: ELODIE AL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI? LA CANTANTE AVREBBE ACCETTATO - redazionerumors : Il trio ha condiviso alcune stories che lasciano pensare che qualcosa bolla in pentola. Dopo l'addio di Alessia… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Alessia

MarcuzziLeiene GIF from Alessiamarcuzziiene GIFs L'addio a Mediaset Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con ...Dunque,sarebbe la valletta del simpaticissimo trio. Prima, eventuale volta per la ... 'Grande Fratello', 'Le', 'L'isola dei famosi'. Adesso però le porte del Festival di Sanremo ...Le Iene, come annunciato dai diretti interessati oltre che dai palinsesti presentati da Mediaset durante la scorsa settimana, subiranno un vero e proprio rinnovo. A partire dalla prossima stagione, ...Assodato che ormai Davide Parenti ha deciso di sostituire i due attuali conduttori de Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, in tanti si stanno chiedendo chi sarà la nuova coppia. In base a quanto ...