Italia | svelata la patch da Campioni d’Europa sulla maglia

(Di lunedì 12 luglio 2021) Pochi minuti dopo essersi laureata Campione, nella serata di ieri la Nazionalena ha messo in mostra la nuovaufficiale per celebrare il successo a EURO 2020. Il badge comparirà sulle maglie degli Azzurri a partire dalla prossima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro la Bulgaria. Ladei vincitori L'articolo

Il quotidiano inglese The Sun ha probabilmente svelato la mossa che il ct dell'Inghilterra Southgate userà stasera contro l'Italia. Per contrastare l'Italia, infatti, il ct della nazionale inglese potrebbe adottare la difesa a 5. Come? Inserendo Trippier al posto di Saka. Con questo cambio l'Inghilterra scenderebbe in campo con un 5 - 3 - 2, lo ...