Italia-Inghilterra: Mancini la vince cambiando in attacco (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia ha vinto la finale con il coraggio e l'abilità di Mancini di cambiare assetto nel secondo tempo: così abbiamo dominato L'Italia è riuscita a ribaltare una partita difficile, resasi complicata fin dall'inizio con il gol al 2? di Shaw. Come riporta Il Corriere dello Sport, il ct ha vinto la partita avendo il coraggio di cambiare. Roberto Mancini ha tolto Immobile e inserito Berardi, lasciando l'Inghilterra senza punti di riferimento e rispondendo alla mossa di Southgate che ha schierato Harry Kane in posizione più arretrata. Cambio in attacco che il ct azzurro ha fatto spesso ...

