Italia campione d'Europa. E ora andiamo a prenderci i mondiali in Qatar

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gli azzurri hanno aperto un ciclo: come la squadra sbarazzina di Bearzot nel '78, ma stavolta abbiamo anche vinto subito di LEO TURRINI

d'Europa, Mancini: 'Ragazzi meravigliosi, felici per tutti gli italiani'Gli azzurri hanno aperto un ciclo: come la squadra sbarazzina di Bearzot nel '78, ma stavolta abbiamo anche vinto subito di LEO TURRINILe lacrime di Mancini e Vialli sono le nostre lacrime, la felicità del presidente Sergio Mattarella è la nostra felicità. Lottando e soffrendo, conquistiamo il secondo Europeo ...ROMA Che rumore fa la felicità? In questi due lunghi anni segnati dalla pandemia lo avevamo scordato. Da Predoi (comune più a nord d'Italia) all'isola di Lampedusa ...