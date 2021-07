Inter, agente Joao Mario in sede: addio sempre più vicino (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Inter e Joao Mario pronti a dirsi addio Si concluderà a breve la permanenza di Joao Mario all’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, Federico Pastorello, agente del centrocampista portoghese è stato quest’oggi nella sede del club nerazzurro per firmare la risoluzione del contratto del centrocampista. Il club nerazzurro risparmierà i 3,5 milioni di euro di ingaggio e il centrocampista sarà libero di legarsi al Benfica, superando l’ostacolo Sporting. “E’ appena terminato l’incontro in sede tra ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) L’pronti a dirsiSi concluderà a breve la permanenza diall’. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, Federico Pastorello,del centrocampista portoghese è stato quest’oggi nelladel club nerazzurro per firmare la risoluzione del contratto del centrocampista. Il club nerazzurro risparmierà i 3,5 milioni di euro di ingaggio e il centrocampista sarà libero di legarsi al Benfica, superando l’ostacolo Sporting. “E’ appena terminato l’incontro intra ...

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - 86_Iongo : @RebicIsTheWay Guarda in parte sono d’accordo sia con te e con loro, anche perché 12 milioni all’anno più i commiss… - BartAprile : RT @it_inter: Incontro in sede tra Joao Mario, il suo agente Pastorello e i dirigenti dell'Inter per firmare la risoluzione del contratto e… - InterOlogy1908 : Incontro in sede tra #joaomario, il suo agente #Pastorello e i dirigenti dell' #Inter per firmare la risoluzione de… - ErGeometra : RT @it_inter: Incontro in sede tra Joao Mario, il suo agente Pastorello e i dirigenti dell'Inter per firmare la risoluzione del contratto e… -