Inghilterra | Kane | “La serata di ieri farà male per molto tempo”

"La serata di ieri fa male. farà male per molto tempo. Ma siamo arrivati così lontano e abbiamo superato così tanti ostacoli che questa non è la fine. Vinciamo insieme, perdiamo insieme e ci ritroveremo insieme per il Mondiale. Grazie per tutto il vostro supporto". Questo il commento a freddo di Harry Kane, capitano dell'Inghilterra, dopo la sconfitta ai rigori contro l'Italia in finale a Euro 2020, un'altra tremenda delusione per i Tre Leoni.

