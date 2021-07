Goletta dei Laghi, promosse le acque del Sebino: “Castro, Costa Volpino e Tavernola nei limiti di legge” (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 8 i punti monitorati quest’anno dalla Goletta sulle sponde del Lago d’Iseo e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti i punti, quattro sulla sponda bergamasca e quattro su quella bresciana, sono risultati entro limiti di legge, ripetendo la performance del 2019. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei Laghi. È questa la fotografia scattata nella seconda tappa lombarda lungo le sponde dei due Laghi da un team di tecnici e volontari di Goletta dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 8 i punti monitorati quest’anno dallasulle sponde del Lago d’Iseo e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti i punti, quattro sulla sponda bergamasca e quattro su quella bresciana, sono risultati entrodi, ripetendo la performance del 2019. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei. È questa la fotografia scattata nella seconda tappa lombarda lungo le sponde dei dueda un team di tecnici e volontari didei ...

