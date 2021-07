Gigio asso pigliatutto | Noi straordinari

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il portiere esce dal campo in lacrime: premiato come miglior giocatore del torneo. Una cavalcata che lo consacra al top del mondo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gigio asso

Quotidiano.net

Il portiere esce dal campo in lacrime: premiato come miglior giocatore del torneo. Una cavalcata che lo consacra al top del mondoIl veronella manica l'Italia lo ha però dall'altra parte del dischetto, fra i pali.Donnarumma è uno specialista nei calci di rigore: in carriera ha fronteggiato 32 penalty ...Il portiere esce dal campo in lacrime: premiato come miglior giocatore del torneo. Una cavalcata che lo consacra al top del mondo ...Ascolta l'articolo -ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.+ Italia difronte alla possibilità dei calci di rigore: chi sono i rigoristi azzurri? Tanta qualità dagli 11 metri, ma an ...