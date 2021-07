Final Fantasy XIV è talmente popolare che sono persino esaurite le copie digitali

(Di lunedì 12 luglio 2021)XIV Complete Edition sembra essere esaurito sia su PC che su PlayStation 4. Al momento, le persone non posacquistare questa edizione direttamente da Square Enix. Entrambe le due versioni del giocoesauriti all'interno del negozio dell'azienda ed è presente ora una lista di attesa: va meglio per le persone che usano il Mac, in quanto il gioco sembra essere ancora disponibile. L'edizione completa per quanto riguardaXIV comprende tutti i contenuti fino a Shadowbringer. Ciò significa che in questa versione troviamo il gioco base, i pacchetti di espansione ...

Final Fantasy XV - Magna Insomnia Part 1/3 (FF15 PS4 GAME) - Final Fantasy XIV: Endwalke, in arrivo il benchmark ufficiale insieme a nuovi contenuti - Final Fantasy V Advance - Suikoden

... che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre, è una delle fiere più importanti dell'anno per il settore, ma sembra che Square Enix non sfrutterà l'occasione per mostrareXVI . ...Incredibile a dirsi, ma14 sarebbe apparentemente sold out sul sito ufficiale perché i server di Square Enix non riescono a gestire il crescente successo di popolarità che il gioco sta avendo in questi giorni. ...C'è un capitolo di Final Fantasy che è diventato così popolare da essere sold-out persino in digitale, non soltanto in formato fisico.nel futuro di Fortnite può esserci qualcosa che ci farà pensare fortemente a Final Fantasy, ma potremmo dover aspettare.