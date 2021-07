Dopo Temptation Island 2021 e Valentina, Tommaso torna sulla single Giulia: “Non c’è paragone” (Di lunedì 12 luglio 2021) A Temptation Island 2021 Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augisti sono ‘durati’ solo due puntate ma hanno catalizzato così tanta attenzione su di loro che ancora se ne parla. Ventuno anni lui, quaranta lei formano sicuramente la coppia più discussa di questa edizione del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia. In breve, all’Is Morus Relais il romano prima ha reagito con assurde scenate di gelosia, vedendola insieme ai tentatori, poi ha deciso di tradirla con la single Giulia Cerin. Da qui, visti i video, la richiesta di Valentina del falò ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) AEletti eNulli Augisti sono ‘durati’ solo due puntate ma hanno catalizzato così tanta attenzione su di loro che ancora se ne parla. Ventuno anni lui, quaranta lei formano sicuramente la coppia più discussa di questa edizione del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia. In breve, all’Is Morus Relais il romano prima ha reagito con assurde scenate di gelosia, vedendola insieme ai tentatori, poi ha deciso di tradirla con laCerin. Da qui, visti i video, la richiesta didel falò ...

