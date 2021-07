Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dal tifo azzurro (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante i tanti rumors che si susseguono quotidianamente li vorrebbero sempre più lontani, Diletta Leotta e Can Yaman continuano a vivere la loro storia d’amore con grande entusiasmo. Ieri sera, poi, sono stati ancora più uniti, grazie alla passione condivisa per la nazionale italiana! L’amore tra Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Dazn, e Can Yaman, l’attore turco famoso per le sue serie di successo come DayDreamer e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante i tanti rumors che si susseguono quotidianamente li vorrebbero sempre più lontani,e Cancontinuano a vivere la loro storia d’amore con grande entusiasmo. Ieri sera, poi, sono stati ancora più, grazie alla passione condivisa per la nazionale italiana! L’amore tra, la conduttrice sportiva di Dazn, e Can, l’attore turco famoso per le sue serie di successo come DayDreamer e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - MandP85 : RT @Corriere: Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - MariannaCardini : RT @VelvetMagIta: #EURO2020 l’Italia ha vinto ed è la ripartenza per la Nazione: da Laura Pausini a Can e Diletta Leotta, la gioia dei VIP… - GarethWorld1 : RT @Corriere: Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana -