CPU Intel dominano su Steam | cala il market share di AMDHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo un mese di flessione,riguadagna le quote perse su AMD.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ez2Matt : Buen Score. Lo seguire jugando en PS5 xD FINAL FANTASY XIV: Endwalker Benchmark - PlanetR7_ : Intel i5-11600K Recensione: una buona CPU per il gaming al giusto prezzo - ElenaKaushan : RT @lucarallo: «Intel ha intrapreso ormai da qualche anno un cammino per passare dall’essere una CPU company a società che abilita la gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : CPU Intel

Tom's Hardware Italia

Se il mese scorso AMD aveva registrato un netto balzo in avanti, superando il 30% di market share , a luglio le cose sono cambiate edè riuscita a riprendersi oltre un punto e mezzo percentuale,...Torna in offerta uno dei Mini PC più apprezzati presenti su Amazon: l'Awow AK34 dotato diquad - core estremamente ...Il mercato dei processori, e in generale quello dell'hardware e delle componenti per PC, è uno dei più sensibili e dinamici, soprattutto quando si parla di settore consumer e gaming. L'ultimo anno, pe ...Torna in offerta uno dei Mini PC più apprezzati presenti su Amazon: l'Awow AK34 dotato di CPU Intel quad-core estremamente versatile.