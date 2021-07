Bonucci Chiellini e Donnarumma ci hanno spiegato perché non si vince per caso (Di lunedì 12 luglio 2021) La genialata di Roberto Mancini è stata quella di creare un sistema calcistico temperato. Italia propositiva, creatrice di gioco, ma non integralista. La costruzione da dietro a tutti i costi, insomma, fatevela con la PlayStation. Per la serie “’cca nisciuno è fesso”. Ha cambiato la percezione culturale del calcio italiano senza metterne in discussione i capisaldi. perché senza Donnarumma Bonucci e Chiellini – e probabilmente anche senza uno solo dei tre – nemmeno ai quarti di finale saremmo arrivati. Con buona pace di Jorginho, i tre nomi non sono casuali. Nelle ultime tre partite, e in particolar modo in finale, il trio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) La genialata di Roberto Mancini è stata quella di creare un sistema calcistico temperato. Italia propositiva, creatrice di gioco, ma non integralista. La costruzione da dietro a tutti i costi, insomma, fatevela con la PlayStation. Per la serie “’cca nisciuno è fesso”. Ha cambiato la percezione culturale del calcio italiano senza metterne in discussione i capisaldi.senza– e probabilmente anche senza uno solo dei tre – nemmeno ai quarti di finale saremmo arrivati. Con buona pace di Jorginho, i tre nomi non sono casuali. Nelle ultime tre partite, e in particolar modo in finale, il trio ...

