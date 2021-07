Antitrust | Tar annulla 228mln multa fatturazione a 28 giorni

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sono statete le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall'a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre per un'intesa anticoncorrenziale relativa al ...

Il Sole 24 ORE

...inflitte nel gennaio 2020 dall'a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre per un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. L'ha deciso il......inflitte nel gennaio 2020 dall'a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre per un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. L'ha deciso il...Sono state annullate le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall’Antitrust a Fastweb ... L’ha deciso il Tar del Lazio con quattro sentenze con le quali ha ...MILANO - Ancora una volta il Tar ribalta quanto deciso dall'Antitrust: sono state annullate le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall'Antitrust a Fastweb, Tim ...