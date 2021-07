Truffa Postepay, così fanno sparire soldi dalla carta (Di domenica 11 luglio 2021) Postepay, massima attenzione in questi giorni. Spunta una nuovo tentativo di Truffa con cui svuotano il conto Le truffe on line non si fermano mai, e purtroppo Postepay resta una delle più bersagliate in assoluto. Del resto le carte di Poste italianE sono tra le più diffuse sul territorio nazionale, ed è proprio per questa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 11 luglio 2021), massima attenzione in questi giorni. Spunta una nuovo tentativo dicon cui svuotano il conto Le truffe on line non si fermano mai, e purtropporesta una delle più bersagliate in assoluto. Del resto le carte di Poste italianE sono tra le più diffuse sul territorio nazionale, ed è proprio per questa L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Truffa Postepay Una truffa nel palmo della mano: gli sfilano 6 mila euro con un sms Gli agenti del commissariato di Osimo hanno ricostruito la vicenda partendo proprio dalla denuncia dell'uomo, ripulito da un messaggio truffa che lo avvisava del blocco della sua PostePay. La tattica ...

Calamonaci. Finto operatore delle Poste truffa agrigentino: 7mila euro spariti dal conto A Calamonaci, si finge un operatore di PosteItaliane e, con la scusa dell'imminente scadenza della carta Postepay, riesce a truffare un operaio agrigentino di 52 anni. L'uomo, che ha peccato di evidente ingenuità, ha fornito alcuni dati e in breve tempo dal suo conto sono spariti circa 7 mila euro. ...

Truffa Postepay, così fanno sparire soldi dalla carta Consumatore.com Truffa Postepay, così fanno sparire soldi dalla carta Postepay, massima attenzione in questi giorni. Spunta una nuovo tentativo di truffa con cui svuotano il conto . Le truffe on line non si fermano mai, e purtroppo Postepay resta un ...

Finto operatore delle Poste truffa un 52enne: 7mila euro spariti dal conto Si finge un operatore di PosteItaliane e, con la scusa dell’imminente scadenza della carta Postepay, riesce a truffare un operaio agrigentino di 52 anni. E’ successo a Calamonaci.

