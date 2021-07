Tragedia, bambina muore in piscina: inutili i soccorsi (Di domenica 11 luglio 2021) Tragedia nel pomeriggio di domenica 11 luglio. Una bambina di sette anni è morta in una piscina gonfiabile a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago. I genitori della piccola hanno lanciato l'... Leggi su perugiatoday (Di domenica 11 luglio 2021)nel pomeriggio di domenica 11 luglio. Unadi sette anni è morta in unagonfiabile a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago. I genitori della piccola hanno lanciato l'...

Advertising

LaNotiziaQuoti : Una tragedia immensa quella avvenuta nella giornata di domenica a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago: una… - qn_lanazione : Tragedia in #Umbria, bambina muore annegando nella piscina gonfiabile - PerugiaToday : Tragedia, bambina muore in piscina: inutili i soccorsi - bronvyaur : @Eladnoreh Ma poi è proprio così che ci si appassiona alle cose?? Magari qualcuno oggi ha guardato il match per Mat… - arialmac_9 : #LauraConti: staffetta partigiana, medico, Consigliere regionale in Lombardia negli anni ‘70 e autrice del romanzo… -