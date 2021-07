(Di domenica 11 luglio 2021) Luceverdema informati dalla redazione ancora Buona domenica resta sostenuta la circolazione ma complessivamente scorrevole sulle arterie in direzione del Litorale sull’Aurelia permangono incolonnamenti Aranova e Palidoro ci sono fai coda anche in viale rospigliosi strada che dalla-civitavecchia conduce verso Maccarese nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare altrettanto su Pontina e Cristoforo Colombo mentre permolto intenso Ci sono cose sulla litoranea tra Castel Fusano e Capocotta la polizia locale Ci segnano un incidente sulla Prenestina all’altezza di via Giovan Battista Valente disagi contenuti ...

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ostia, incidente mortale sulla Colombo: auto non rispetta il rosso e si schianta contro un pino, traffico in tilt https… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac #Euro2020Final ?? ? ?? ?? Oggi 11 luglio ?? ???? ITALIA ?? ?????????????? INGHILTERRA ???? Servizio straordinari… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...in occasione dell'allestimento del maxischermo ai Fori imperiali mentre sarà interdetta al... Aè anche previsto il divieto di vendita di bevande in vetro dalle 7 per 24 ore. Sotto la ...- La variante Delta allunga la sua onda e in Europa aumentano le segnalazioni di casi, in ... "La maggior parte deldi ritorno in Finlandia - si legge nel testo, firmato dal direttore ...I Carabinieri di Bracciano, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, della Compagnia di Ronciglione, della Compagnia Roma-Casilina e del ...Controlli rafforzati nelle città: tante, come Cagliari e Sassari, hanno deciso di non proiettare la partita con maxi-schermi ...