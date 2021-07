Tour de France 2021, Vincenzo Nibali in crescita. Ma sui Pirenei è mancato il cambio di passo (Di domenica 11 luglio 2021) La crescita è netta ed è sotto gli occhi di tutti. Salvo sorprese termina oggi il Tour de France 2021 di Vincenzo Nibali, che sin dalla vigilia della Grande Boucle aveva annunciato di voler partecipare per affinare la condizione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, il vero appuntamento dell’anno per lo Squalo. Una forma da inseguire ormai da mesi, da quella bruttissima caduta che gli ha negato di partecipare da protagonista al Giro d’Italia. Nella Corsa Rosa lo Squalo si è presentato lo stesso, con orgoglio, ma ovviamente gli è mancato il colpo di pedale giusto. ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Laè netta ed è sotto gli occhi di tutti. Salvo sorprese termina oggi ildedi, che sin dalla vigilia della Grande Boucle aveva annunciato di voler partecipare per affinare la condizione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, il vero appuntamento dell’anno per lo Squalo. Una forma da inseguire ormai da mesi, da quella bruttissima caduta che gli ha negato di partecipare da protagonista al Giro d’Italia. Nella Corsa Rosa lo Squalo si è presentato lo stesso, con orgoglio, ma ovviamente gli èil colpo di pedale giusto. ...

