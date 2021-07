Milinkovic: “Felice di essere qui, seguirò le direttive di mister Sarri. Mi sento ormai un leader della squadra” (Di domenica 11 luglio 2021) Sergej Milinkovic-Savic, dal ritiro della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste. “Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono Felice di essere qui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Stiamo subito lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2, seguirò le direttive del mister Sarri. Giocheremo più palla a terra, non vedo l’ora di iniziare. Mi sento ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Sergej-Savic, dal ritiroLazio, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste. “Mibene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sonodiqui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Stiamo subito lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2,ledel. Giocheremo più palla a terra, non vedo l’ora di iniziare. Mi...

Advertising

OfficialSSLazio : #Auronzo2021 ?? Parla il Sergente #Milinkovic: 'Felice di essere qui, lavoriamo per farci trovare pronti' ??… - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic-Savic: 'Felice di essere qui, voglio restare a lungo. Giocheremo 4-3-3, Sarri mi ha detto...': In… - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic-Savic: 'Felice di essere qui, voglio restare a lungo. Giocheremo 4-3-3, Sarri mi ha detto...' - Gianluc96955001 : RT @OfficialSSLazio: #Auronzo2021 ?? Parla il Sergente #Milinkovic: 'Felice di essere qui, lavoriamo per farci trovare pronti' ?? https://… - BrunoSavi : RT @OfficialSSLazio: #Auronzo2021 ?? Parla il Sergente #Milinkovic: 'Felice di essere qui, lavoriamo per farci trovare pronti' ?? https://… -