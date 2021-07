Messa domenica 11 luglio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 11 luglio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 11 luglio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di11. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di ...

