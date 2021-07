Mancini: «Abbiamo preso subito gol, ma poi abbiamo dominato» (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’incredibile vittoria dell’Europeo ai rigori contro l’Inghilterra il ct della nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della RAI «Siamo stati bravi, abbiamo preso subito gol e siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tuta la gente e tutti i tifosi» Immagina i tifosi in Italia «Spero che festeggino» Tre anni fa non ci avrebbe scommesso nessuno «Siamo felici di questo» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’incredibile vittoria dell’Europeo ai rigori contro l’Inghilterra il ct della nazionale Robertoha parlato ai microfoni della RAI «Siamo stati bravi,gol e siamo andati in difficoltà ma poila partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tuta la gente e tutti i tifosi» Immagina i tifosi in Italia «Spero che festeggino» Tre anni fa non ci avrebbe scommesso nessuno «Siamo felici di questo» L'articolo ilNapolista.

