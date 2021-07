Lotta allo spaccio, 14 arresti in poche ore (Di domenica 11 luglio 2021) Una macchina utilizzata come mezzo di trasporto di sostanza stupefacente. Questo quanto scoperto dagli agenti del commissariato San Lorenzo diretto da Giuseppe Rubino nel corso dei numerosi servizi di controllo e osservazione finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella capitale. La macchina intercettata presso il casello autostradale Monte Porzio Catone, è stata fermata. Nascosta sotto il sedile una borsa in tela con 500 gr di hashish. Approfondendo il controllo i poliziotti hanno scoperto, sottoponendo a pressione alcuni tasti, un vano segreto dietro un pannello dove normalmente c’è alloggiato l’airbag, nel quale sono stati trovati altri 3,5 ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 luglio 2021) Una macchina utilizzata come mezzo di trasporto di sostanza stupefacente. Questo quanto scoperto dagli agenti del commissariato San Lorenzo diretto da Giuseppe Rubino nel corso dei numerosi servizi di controllo e osservazione finalizzati al contrasto dellodi droga nella capitale. La macchina intercettata presso il casello autostradale Monte Porzio Catone, è stata fermata. Nascosta sotto il sedile una borsa in tela con 500 gr di hashish. Approfondendo il controllo i poliziotti hanno scoperto, sottoponendo a pressione alcuni tasti, un vano segreto dietro un pannello dove normalmente c’èggiato l’airbag, nel quale sono stati trovati altri 3,5 ...

LOTTA ALLO SPRECO, PATTO TRA FEDAGRO E TOO GOOD TO GO

