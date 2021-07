Limonata al mirtillo e basilico | fresca e dissentate

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 11 luglio 2021) Una bevanda estiva rinnte, dissentante e buona? Eccola. Questaalha tutto. E con la fruttadi stagione sarà ancora più buona. Come si prepara laal? Ingredienti per lo sciroppo semplice 3/4 di tazza di zucchero semolato 3/4 di tazza di acqua Ingredienti per la1 tazza di