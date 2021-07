Italia-Inghilterra, tifosi inglesi infiltrati a Wembley senza biglietto: “Saranno espulsi” (Di domenica 11 luglio 2021) “Un piccolo gruppo di persone”senza biglietto, tifosi inglesi, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a entrare nello stadio di Wembley durante la finale degli Europei tra Inghilterra e Italia. Ad affermarlo è un portavoce: “C’è stata una breccia nella sicurezza”, ha detto, precisando che gli steward dell’impianto e la pubblica sicurezza “stanno lavorando per allontanare queste persone”. “Chiunque sia senza biglietto, sarà subito espulso”, ha concluso. Secondo quanto riportato dalla BBC, sono entrati a Wembley ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Un piccolo gruppo di persone”, è riuscito a superare i controlli di sicurezza e a entrare nello stadio didurante la finale degli Europei tra. Ad affermarlo è un portavoce: “C’è stata una breccia nella sicurezza”, ha detto, precisando che gli steward dell’impianto e la pubblica sicurezza “stanno lavorando per allontanare queste persone”. “Chiunque sia, sarà subito espulso”, ha concluso. Secondo quanto riportato dalla BBC, sono entrati a...

