Italia - Inghilterra Live 0 - 1: Luke Shaw gela gli Azzurri dopo soli due minuti (Di domenica 11 luglio 2021) La partita inizia subito in salita, con gli Inglesi che passano in vantaggio dopo due minuti con Luke Shaw, che raccoglie il suggerimento di Trippier e a distanza ravvicinata batte Donnarumma ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) La partita inizia subito in salita, con gli Inglesi che passano in vantaggioduecon, che raccoglie il suggerimento di Trippier e a distanza ravvicinata batte Donnarumma ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - lennonspoetry : RT @AlbertoFacco: stasera italia vs inghilterra, share to win - KenmaK__ : RT @IiIacandIe: “italia ?????? o inghilterra ?????????????????? ??” bestie l’abolizione del calcio maschile ?? -