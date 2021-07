Italia-Inghilterra, interviene la Regina Elisabetta: il suo messaggio (Di domenica 11 luglio 2021) Il grande giorno è arrivato: la finale degli europei di calcio è alle porte e vedrà sfidarsi l’Italia e l’Inghilterra al Wembley Stadium di Londra. Una partita giocata in casa per la squadra britannica, che farà sicuramente del suo meglio per tenere alta la bandiera e replicare il successo delle partite precedenti. Per l’occasione, nella giornata di sabato, la Regina Elisabetta ha condiviso attraverso il canale Instagram ufficiale della Royal Family un messaggio di “in bocca al lupo” per la nazionale britannica, ricco di sincera gratitudine e ammirazione. “55 anni fa ho avuto la fortuna di presenziare alla ... Leggi su dilei (Di domenica 11 luglio 2021) Il grande giorno è arrivato: la finale degli europei di calcio è alle porte e vedrà sfidarsi l’e l’al Wembley Stadium di Londra. Una partita giocata in casa per la squadra britannica, che farà sicuramente del suo meglio per tenere alta la bandiera e replicare il successo delle partite precedenti. Per l’occasione, nella giornata di sabato, laha condiviso attraverso il canale Instagram ufficiale della Royal Family undi “in bocca al lupo” per la nazionale britannica, ricco di sincera gratitudine e ammirazione. “55 anni fa ho avuto la fortuna di presenziare alla ...

