Infortunio choc per Lozano col Messico | operato | le sue condizioni

(Di domenica 11 luglio 2021) Le ultime novità sulledi Hirvinguscito pernella gara coldi Gold Cup contro Trinidad e Tobago.è svenuto in campo ed è stato necessario applicargli un collare dopo il violentissimo scontro con il portiere avversario che gli ha aperto il sopracciglio. Secondo quanto ammesso da un suo compagno di squadra in mixed zone dopo la partitaè stato. Ora il giocatore del Napoli si trova ricoverato presso l’ospedale di Arlington. I media messicani fanno sapere che il giocatore è stabilizzato e cosciente, ma la ferita al ...

