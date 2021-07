Ha vinto il calcio, ha perso l’anticalcio (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha vinto l’Italia, ha vinto il calcio. Si è conclusa la finale di Euro 2021, tantissime emozioni nell’ultimo atto di Wembley. Alla fine ha vinto la squadra più forte, quella che ha giocato il miglior calcio. Partenza sprint dell’Inghilterra che passa in vantaggio con Shaw, poi la squadra di Southgate decide di chiudersi in difesa. Nella ripresa gli azzurri trovano il meritato pareggio con Bonucci. Prima i tempi supplementari poi i calci di rigore e l’apoteosi degli azzurri con Gigio Donnarumma grandissimo protagonista. L’Italia alza meritatamente la Coppa. E’ stata la squadra che ha giocato a viso aperto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) Hal’Italia, hail. Si è conclusa la finale di Euro 2021, tantissime emozioni nell’ultimo atto di Wembley. Alla fine hala squadra più forte, quella che ha giocato il miglior. Partenza sprint dell’Inghilterra che passa in vantaggio con Shaw, poi la squadra di Southgate decide di chiudersi in difesa. Nella ripresa gli azzurri trovano il meritato pareggio con Bonucci. Prima i tempi supplementari poi i calci di rigore e l’apoteosi degli azzurri con Gigio Donnarumma grandissimo protagonista. L’Italia alza meritatamente la Coppa. E’ stata la squadra che ha giocato a viso aperto ...

Ultime Notizie dalla rete : vinto calcio Cuore azzurro tenebra (di G. Riotta) Chi sa di calcio ricorda come il gol decisivo del vantaggio inglese nei tempi supplementari, su ... Ungheria, Germania e Francia, due perdute contro il Brasile, 1970 e 1994, oltre all'Europeo vinto ...

Italia - Inghilterra, 1 - 1 a Wembley: Chiesa si fa male alla caviglia, dentro Bernardeschi I precedenti La rivalità tra le due selezioni affonda le radici negli albori del calcio. Già a ... L'incontro fu vinto dagli inglesi per 3 a 2 dopo la mancata rimonta di Meazza e compagni, che comunque ...

Mancini: "In Nazionale non ho mai vinto... Spero di farlo da ct"

Mancini, CT Italia: “Siamo stati bravi, abbiamo dominato” Dopo la finale dell’Europeo vinta dall’Italia, il ct Roberto Mancini ha dichiarato le seguenti parole, visibilmente commosso ai microfoni della RAI: “Siamo stati bravi, siamo andati in difficoltà ma p ...

