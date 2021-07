Gli adoni dell’estate in costume DSquared2

Leggi su panorama

(Di domenica 11 luglio 2021) Atletici e scultorei come bronzi di Riace, i modelli Christos Katsavochristos, Roberto Hoshieh e Deano Perona sono i testimonial scelti daper mostrare con impeccabili tuffi e sessioni di training i costumi da bagno e i look spiaggia dei designer Dean e Dan Caten, fondatori del brand di moda maschile e femminile. Il fotografo Christian Oita evidenza in tutto il suo splendore la collezione beachwear estate 2021 e i dettagli muscolari con cui accompagnare i pezzi chiave, bermuda o slip logati che esaltano le fasce muscolari, t-shirt e felpe ed anche canotte, per non tralasciare le braccia scolpite. Oita si unisce al direttore creativo interno, Giovanni Bianco, per ...