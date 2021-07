Europei, il capitano della Nazionale Chiellini alla vigilia della partita con l’Inghilterra: “La finale? Servono spensieratezza e follia” (Di domenica 11 luglio 2021) “Le vignette sulla finale? mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalita’ della Scozia con l’Inghilterra. Domani servira’ cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda: dovremo osare, andare, dovremo essere lucidi per avere la situazione sotto controllo. Per vincere la finale servira’ curare ogni dettaglio”, cosi’ il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) “Le vignette sulla? mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalita’Scozia con. Domani servira’ cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda: dovremo osare, andare, dovremo essere lucidi per avere la situazione sotto controllo. Per vincere laservira’ curare ogni dettaglio”, cosi’ il, Giorgio, in conferenza stampa...

Advertising

Gazzetta_it : #Chiellini, l’urlo del capitano: “Serve follia e spensieratezza per giocare la finale” #EURO2020 #ITA #ENG - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Kane, Chiellini-Bonucci fantastici, ma vinciamo noi Capitano inglese, 'non sarà nostra sfida a decidere la finale' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Kane, dobbiamo afferrare quella Coppa Capitano inglese, 'Bonucci e Chiellini? Sarà una battaglia' - ansacalciosport : Europei: Kane, Chiellini-Bonucci fantastici, ma vinciamo noi. Capitano inglese, 'non sarà nostra sfida a decidere l… - ansacalciosport : Europei: Kane, dobbiamo afferrare quella Coppa. Capitano inglese, 'Bonucci e Chiellini? Sarà una battaglia' | #ANSA -