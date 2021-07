Diletta Leotta, qual è il suo calciatore del cuore della Nazionale? “Tifo per lui” (Di domenica 11 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diletta Leotta, qual è il suo calciatore preferito della Nazionale Italiana? La confessione inaspettata: “Faccio il Tifo per lui”. Diletta Leotta confessa, ecco chi è il suo “calciatore del cuore” della Nazionale Italiana, ve lo sareste mai aspettati? Si avvicina il momento che tutti gli italiani stanno aspettando con grande trepidazione, la finale di questi Leggi su youmovies (Di domenica 11 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è il suopreferitoItaliana? La confessione inaspettata: “Faccio ilper lui”.confessa, ecco chi è il suo “delItaliana, ve lo sareste mai aspettati? Si avvicina il momento che tutti gli italiani stanno aspettando con grande trepidazione, la finale di questi

Advertising

fanpage : Assediati dai giornalisti dopo una cena con i genitori. Cosa sarebbe successo a Can Yaman e Diletta Leotta in Turc… - Diletta19497281 : @1994BizzleJ ??????sono messe male vivono nelle soap,nella realtà di Can Yaman c'è Diletta Leotta,che fan ridicole e… - MarinoEugenio_ : RT @LucaRuss0: DILETTA LEOTTA: “Quando si rompe il ghiaccio, poi anche Ronaldo si scioglie” - zazoomblog : Diletta Leotta e Can Yaman la passione li travolge in barca: le foto hot - #Diletta #Leotta #Yaman #passione - infoitsport : Diletta Leotta: 'Orgogliosa delle mie radici, amo la brioche con il coppino' -