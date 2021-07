Covid Malta, 101 contagi in 24 ore: numero casi attivi più alto dal 25 aprile (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 101 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 a Malta, dove 80 ragazzi italiani, tutti minorenni, sono bloccati in quarantena in un hotel Covid. Ieri erano stati 109. Lo scrive il Times of Malta, sottolineando che i casi attivi sono 457, il numero più alto dal 25 aprile. A quella data c’erano 465 casi attivi, ma i contagi giornalieri erano stati solo 25. Piccolo stato insulare di mezzo milione di abitanti, Malta ha annunciato che a partire da mercoledì ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 101 ida coronavirus registrati nelle ultime 24 a, dove 80 ragazzi italiani, tutti minorenni, sono bloccati in quarantena in un hotel. Ieri erano stati 109. Lo scrive il Times of, sottolineando che isono 457, ilpiùdal 25. A quella data c’erano 465, ma igiornalieri erano stati solo 25. Piccolo stato insulare di mezzo milione di abitanti,ha annunciato che a partire da mercoledì ...

