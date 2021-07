Covid, i medici non ci credono: è una vera tragedia (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna in Belgio è risultata essere la prima al mondo ad aver contratto entrambe le varianti Covid. Le cose sono precipitate in poche ore. Covid (AdobeStock)Sappiamo bene come l’allarme sulle varianti, sia quella britannica che quella sudafricana, sia al centro delle odierne discussioni. Un pericolo in costante evoluzione che è da tenere sotto controllo dato che non sembra ci sia un’adeguata copertura. Infatti la preoccupazione è tale anche da andare a riconsiderare il discorso sui vaccini perché preparati per un altro ceppo. Sulle varianti c’è stato un caso quanto drammatico tanto clamoroso. Si è verificato in Belgio. Il caso che ... Leggi su chenews (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna in Belgio è risultata essere la prima al mondo ad aver contratto entrambe le varianti. Le cose sono precipitate in poche ore.(AdobeStock)Sappiamo bene come l’allarme sulle varianti, sia quella britannica che quella sudafricana, sia al centro delle odierne discussioni. Un pericolo in costante evoluzione che è da tenere sotto controllo dato che non sembra ci sia un’adeguata copertura. Infatti la preoccupazione è tale anche da andare a riconsiderare il discorso sui vaccini perché preparati per un altro ceppo. Sulle varianti c’è stato un caso quanto drammatico tanto clamoroso. Si è verificato in Belgio. Il caso che ...

