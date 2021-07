Caldo record in Spagna: in Andalucia quasi 50 gradi, 41 a Madrid (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo giorno di temperature record in Spagna: l’Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato la popolazione che anche oggi il calore eccezionale colpirà una parte cospicua del Paese, con temperature... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo giorno di temperaturein: l’Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato la popolazione che anche oggi il calore eccezionale colpirà una parte cospicua del Paese, con temperature...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo record Caldo record in Spagna: fino a 47 gradi in Andalusia e 41 a Madrid Temperature record previste anche a Toledo e a Madrid, dove nelle ore centrali ci si aspettano 41 gradi. Le previsioni dicono che domani continuerà ad essere molto caldo nelle regioni sud - orientali,...

Tg Ambiente - 11/7/2021 ... Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia; Rifiuti elettronici, Erion presenta 64 proposte al Governo; Rifiuti in mare, torna Plastic Radar; Caldo record, è colpa dei cambiamenti climatici.

Caldo record in Spagna: fino a 47 gradi in Andalusia e 41 a Madrid

Cado record in Spagna: in Andalucia quasi 50 gradi, 41 a Madrid
Si stimano per oggi picchi sui termometri fra i 41 e i 44 gradi, ma anche fino a 47 nella valle del Guadalquivir e nelle zone del centro del Paese ...

