Calciomercato Lazio, Sarri richiama Daniele Rugani? Le ultime

Rugani Lazio: Sarri richiama il sul fedelissimo? ultime notizie sul possibile trasferimento del difensore della Juventus Tuttosport questa mattina riprende alcune indiscrezioni romane che accostano Daniele Rugani alla Lazio. In biancoceleste il difensore ritroverebbe Maurizio Sarri che lo ha allenato sia ad Empoli sia a Torino. Il giocatore comunque inizierà il ritiro con la Juventus. Il parere di Massimiliano Allegri sarà decisivo, insieme ad eventuali offerte che arriveranno, per determinare il suo futuro.

