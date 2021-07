Basket | Tyler Cain-Tortona e Kevin Hervey-Virtus Bologna i colpi che infiammano il fine settimana di mercato

(Di domenica 11 luglio 2021) Sono in particolare due le trattative andate in porto che hanno infiammato il weekend delcestistico in Italia. Si entra nel vivo con la costruzione delle squadre per la stagione 2021-2022, che sta vedendo un sostanziale rinnovamento al suo interno anche per quanto riguarda alcuni rapporti di forza. Proprio quest’oggi è arrivata l’ufficialità del secondo colpo del Derthona, alias: sotto canestro arriva uno dei migliori centri delle ultime stagioni italiane, e cioè, che a Brescia e Pesaro è molto ben ricordato. Questo accordo segue quello con Ariel Filloy, anche lui in ...

Dopo un altro anno in Lettonia, al Barons Riga, nel 2013/14arriva in Italia per la sua prima esperienza, con la maglia di Forlì in DNA Gold. Il giocatore è protagonista di una grande annata a ...Altri nomi accostati sono quelli del play - guardia Codi Miller - McIntyre, incrociato quest'anno in Eurocup con il Partizan Belgrado, eCain, centro ex Varese, Brescia e Pesaro che prenderebbe ...Sono in particolare due le trattative andate in porto che hanno infiammato il weekend del mercato cestistico in Italia. Si entra nel vivo con la costruzione delle squadre per la stagione 2021-2022, ch ...È arrivata pochi minuti fa la firma del contratto che legherà Tyler Cain alla Bertram Derthona. Nella scorsa stagione l’atleta cl ...