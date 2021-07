Wimbledon, in finale anche la Fiorentina con Berrettini (Di sabato 10 luglio 2021) Ha scritto la storia del tennis italiano tagliando un traguardo che non era stato valicato da nessuno. Nemmeno dai più grandi della racchetta nostrana. Il nostro sport, finalmente, si è preso la scena di Wimbledon: Matteo Berrettini è in finale sul torneo d’erba più famoso ed importante del mondo. L’italiano, da assoluto protagonista, si è meritato questo palcoscenico disputando delle gare praticamente perfette. Adesso, manca l’ultimo (complicatissimo) scalino per imprimere il proprio nome nella gloria eterna: in finale lo attende la leggenda Novak Djokovic in una sfida che si preannuncia davvero difficile da sostenere. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Ha scritto la storia del tennis italiano tagliando un traguardo che non era stato valicato da nessuno. Nemmeno dai più grandi della racchetta nostrana. Il nostro sport, finalmente, si è preso la scena di: Matteoè insul torneo d’erba più famoso ed importante del mondo. L’italiano, da assoluto protagonista, si è meritato questo palcoscenico disputando delle gare praticamente perfette. Adesso, manca l’ultimo (complicatissimo) scalino per imprimere il proprio nome nella gloria eterna: inlo attende la leggenda Novak Djokovic in una sfida che si preannuncia davvero difficile da sostenere. ...

