Wimbledon, Berrettini vs Djokovic: la finale in chiaro su TV8 (Di sabato 10 luglio 2021) Domani sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic, e per questa occasione straordinaria Sky Sport ha...

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - carotelevip : RT @Primaonline: La straordinaria finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic in chiaro su TV8 - giorgioghiffo : RT @sportface2016: +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ -